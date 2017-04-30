تدهور الوضع الصحي لعميد الأسرى كريم يونس
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أفادت مبادرة "إضراب الحرية والكرامة" الفلسطينية في رام الله من خلال بيان صحفي لها، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه "أكد محاميا هيئة شؤون الأسرى يامن زيدان وتميم يونس، أن الأسير كريم يونس بدا بوضع صحي متدهور، بعد أن عُقدت له اليوم جلسة في المحكمة المركزية في حيفا"، بحسب البيان.
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