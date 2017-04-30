هيئة شؤون الأسرى: تدهور الوضع الصحي لعميد الأسرى كريم يونس

محاميا هيئة شؤون الأسرى يامن زيدان وتميم يونس:

علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة على الأسير يونس، الذي فقد 10 كغم من وزنه منذ بداية الإضراب في 17 من أبريل/ نيسان 2017

أفادت مبادرة "إضراب الحرية والكرامة" الفلسطينية في رام الله من خلال بيان صحفي لها، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه "أكد محاميا هيئة شؤون الأسرى يامن زيدان وتميم يونس، أن الأسير كريم يونس بدا بوضع صحي متدهور، بعد أن عُقدت له اليوم جلسة في المحكمة المركزية في حيفا"، بحسب البيان.





الأسير كريم يونس



وجاء في البيان أيضًا:"وأوضح المحاميان للجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أنّ "علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة على الأسير يونس، الذي فقد 10 كغم من وزنه منذ بداية الإضراب في 17 من أبريل/ نيسان 2017، مشيرين إلى أن الأسير يونس تعرض للإنهاك نتيجة لعمليات النقل المتكررة التي نفذتها إدارة سجون الاسرائيلية بحقه خلال 14 يوماً"، وفقًا للبيان.



واختتم البيان:"تحمّل اللجنة حكومة إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة عميد الأسرى كريم يونس ورفاقه المضربين عن الطعام"، إلى هنا البيان.