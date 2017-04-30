وزير الإقتصاد في زيارة خاصة لباقة الغربية: نعترف بوجود تمييز بين العرب واليهود

ايلي كوهين وزير الإقتصاد:

علينا أن نعمل من اجل معالجة هذا التمييز من خلال تطوير البلدات العربية ومنح الفرص امام المواطنين العرب والاكاديميين وشباب الهايتك



جلال ابو حسين رجل الاعمال والناشط الاجتماعي:

الأمن الحقيقي لدولة اسرائيل بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام مع مواطنيها العرب

"نعترف بوجود تمييز ما بين المواطنين العرب واليهود، وعلينا أن نعمل من اجل معالجة هذا التمييز من خلال تطوير البلدات العربية ومنح الفرص امام المواطنين العرب والاكاديميين وشباب الهايتك، كتب علينا ان نعيش معا عربا ويهودا، وعلينا ان نعرف كيف نعيش معا بمحبة وتعاون مشترك" - هذا ما قاله ايلي كوهين، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي خلال اجتماعه بمجموعة من رؤساء السلطات المحلية وممثليها خلال زيارته خاصة لمدينة باقة الغربية لبيت رجل الاعمال والناشط الاجتماعي جلال ابو حسين.





من اليسار- ايلي كوهين وزير الإقتصاد مع رجل الأعمال جلال أبو حسين خلال الزيارة



هذا، وعبّر كوهين خلال اللقاء عن شكره وتقديره العميق لكل الشخصيات التي حضرت، مؤكدّا أنّ "الطريق الصحيح لتحقيق المساواة والسلام ما بين المواطنين العرب ومحاربة العنصرية والتمييز هو العمل المشترك ما بين الحكومة وجميع الاطراف والمؤسسات المعنية في سبيل العمل على منح الفرص والميزانيات للمواطنين العرب في مختلف مجالات ونواحي الحياة".



وأكّد الوزير على "أهمية رصد الميزانيات لتطوير المناطق الصناعية والتجارية في البلدات العربية ومنح الفرص امام الاكاديميين العرب في الانخراط بالمكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية الامر الذي سيساهم في تعزيز التعاون والمشاركة ما بين الوسطين العربي واليهودي لتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين جميع المواطنين".



من جانبه، رحّب رجل الأعمال جلال ابو حسين بالوزير، مطالبا اياه بالعمل أكثر على تحسين وتطوير قطاع الاقتصاد في باقة الغربية على وجه الخصوص، والقرى المجاورة وكافة البلدات العربية بشكل عام. شاكرا الوزير كوهين على زيارته الخاصة لمدينة باقة الغربية، داعيا لتكثيف زياراته الميدانية لمختلف البلدات العربية لما في من فائدة للتعرف اكثر واكثر للتحديات التي يعاني منها المواطن العربي، كما وطالب ابو حسين الوزير كوهين بتكثيف جهوده ومبادراته في الحكومة لمحاربة التمييز ومنح الفرص وتحقيق المساواة للمواطنين العرب في الدولة، وقال جلال ابو حسين:"الأمن الحقيقي لدولة اسرائيل بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام مع مواطنيها العرب".