خطر يهدد مدارس رهط بسبب أعمال السرقة... زبارقة: المظاهرات لم تردع الجناة

يوسف زبارقة:

ظاهرة سرقة المدارس لا تزال مستمرة



تم اقتحام مدرسة ابن سينا الأبتدائية وسرقة ممتلكات ثمينة



المدرسة شهدت اعمال سرقة خلال الشهر الأخير ولا بد من الأشارة الى ان هنالك مدارس اخرى تعرضت للأمر ذاته خلال ال 24 ساعة الأخيرة



هذا مؤشر خطير جدا، لذلك يتوجب على الجهات المسؤولة معالجة هذه القضايا وباسرع وقت ممكن

تعرضت مدرسة ابن سينا الإبتدائية في مدينة رهط ، بعد منتصف الليلة الفائتة، لعملية اقتحام وسرقة اغراض تقدر بعشرات الاف الشواقل من شاشات بلازما وحواسيب واغراض تراثية. وجدير بالذكر أنّ المدرسة تعرضت خلال الشهر الأخير لسرقات عديدة، وفي حينها تم اعلان الاضراب في المدرسة احتجاجا على مثل هذه التصرفات، لكن هذه الأستنكارات لم توقف الجناة ولم تردعهم. كما ويشار الى ان هنالك مدارس اخرى تعرضت لإقتحامات وسرقات اخرى خلال الليلتين الماضيتين.



أعمال السرقة والتخريب في المدرسة ليلة أمس



وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس لجنة الاهالي يوسف زبارقة قال:" مع الاسف الشديد فإن ظاهرة سرقة المدارس لا تزال مستمرة، فقد تم الليلة الفائتة اقتحام مدرسة ابن سينا الأبتدائية وسرقة ممتلكات ثمينة، لا سيما ان المدرسة شهدت اعمال سرقة خلال الشهر الأخير. ولا بد من الأشارة الى ان هنالك مدارس اخرى تعرضت للأمر ذاته خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وهذا مؤشر خطير جدا، لذلك يتوجب على الجهات المسؤولة معالجة هذه القضايا وباسرع وقت ممكن".



رئيس لجنة الاهالي يوسف زبارقة



واضاف زبارقة قائلا:" وزارة المعارف تخصص ميزانيات للسلطة المحلية من اجل حراسة المدارس، لكننا لا نعرف اين تصرف هذه الاموال، فمدارسنا ايضا بأمس الحاجة للحراسة، كي نحميها ممن يعيثون بها فسادا، واذا بقي الحال على ما هو، فلا نعلم ما يمكن ان يفعله من يقف وراء هذه الاقتحامات والسرقات". وتابع:"خلال الأسابيع الأخيرة اعلنا عن اضراب في المدرسة احتجاجا على اعمال السرقة، الا ان هذه الخطوات لم تردع الفاعلين، بل نراهم يكررون افعالهم، وعمليا سنقوم بالدعوة لاجتماع حتى نقرر ما هي الخطوات التي سنتخذها لمحاربة هذه الظاهرة المقلقة"، على حدّ تعبيره.

تعقيب بلدية رهط

هذا وحاولنا الاتصال ببلدية رهط للحصول على تعقيب، ولم يتسنى لنا الحديث مع جهة مسؤولة، وفي حال وصول اي رد فسنقوم بنشره حالا.



الصور التالية من أعمال السرقة والتخريب في المدرسة ليلة أمس



الصور التالية من أعمال السرقة والتخريب في المدرسة قبل فترة