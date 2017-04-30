اعتقال المشتبه من جلجولية بسرقة شاحنة
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عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:" تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شاب في العشرينات من عمره من بلدة جلجولية بالمثلث الجنوبي، بشبهة الضلوع في سرقة شاحنة مع خلاط باطون، وذلك أمس السبت من منطقة المركز"، وفقًا للبيان.
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