اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار اعتقال المشتبه من جلجولية بسرقة شاحنة

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اعتقال المشتبه من جلجولية بسرقة شاحنة

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

نشر: 2017-04-30 15:17:28 A A
عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:" تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شاب في العشرينات من عمره من بلدة جلجولية بالمثلث الجنوبي، بشبهة الضلوع في سرقة شاحنة مع خلاط باطون، وذلك أمس السبت من منطقة المركز"، وفقًا للبيان.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ليبرمان: لا يوجد أي سبب لأن يكون الطيبي ورائد صلاح | [481 قراءة]
2 الحلقة 51 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة للعربية | [461 قراءة]
3 الشرطة: اغلاق تام على الضفة والمعابر مع القطاع | [437 قراءة]
4 فيلم Jolly LLB الجزء الثاني في اطار الكوميديا | [290 قراءة]
5 انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية | [264 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
4 عبيدة أبو ربيع: الاخاء سيفوز على ب.تل أبيب | [0 مشاركة]
5 الحلقة الحادية والثلاثون من مسلسل في الداخل مترجمة | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب