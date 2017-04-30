الشرطة: اعتقال المشتبه من جلجولية بسرقة شاحنة

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

التحقيقات جارية مع العزم على تقديم طلب لتمديد فترة اعتقال المشتبه، اليوم الاحد، عبر محكمة الصلح في بيتح تكفا

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:" تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شاب في العشرينات من عمره من بلدة جلجولية بالمثلث الجنوبي، بشبهة الضلوع في سرقة شاحنة مع خلاط باطون، وذلك أمس السبت من منطقة المركز"، وفقًا للبيان.



تصوير: شرطة إسرائيل



وزاد البيان:"هذا، وكانت قوات الشرطة استلمت اخطارا من شركة تعقب خاصة، وتمّ التوصل إلى الشاحة المسروقة وهي تتحرك على شارع رقم 5 من اتجاه الغرب شرقا- قرب مفترق اريئيل، حيث حاول المشتبه الاحتيال على افراد الشرطة منتحلا بينات هوية مزيفة. علمًا أنّ التحقيقات جارية مع العزم على تقديم طلب لتمديد فترة اعتقال المشتبه، اليوم الاحد، عبر محكمة الصلح في بيتح تكفا"، إلى هنا بيان الشرطة.