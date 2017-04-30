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أخبار محليات اكسال: سقوط طفلة (9 سنوات) عن ارتفاع وإصابتها بجراح خطيرة

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اكسال: سقوط طفلة (9 سنوات) عن ارتفاع
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اكسال: سقوط طفلة (9 سنوات) عن ارتفاع وإصابتها بجراح خطيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-30 15:08:18 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، عصر اليوم الأحد، أنّ "طفلة من بلدة اكسال أصيبت بجراح جراء سقوطها عن ارتفاع". ووفقًا للبيان الذي وصلت عنه نسخة إلى موقعنا فإنّ "طواقم الاسعاف التي وصلت إلى المكان قدّمت العلاج الأولي للطفلة (9 سنوات)، حيث وصفت حالتها بين متوسطة وخطيرة، مع إصابة في الرأس. علمًا أنّ طائرة عمودية في طريقها إلى المكان"، بحسب البيان.

تفاصيل أوفى لاحقًا...

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