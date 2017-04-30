اكسال: سقوط طفلة (9 سنوات) عن ارتفاع وإصابتها بجراح خطيرة
بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، عصر اليوم الأحد، أنّ "طفلة من بلدة اكسال أصيبت بجراح جراء سقوطها عن ارتفاع". ووفقًا للبيان الذي وصلت عنه نسخة إلى موقعنا فإنّ "طواقم الاسعاف التي وصلت إلى المكان قدّمت العلاج الأولي للطفلة (9 سنوات)، حيث وصفت حالتها بين متوسطة وخطيرة، مع إصابة في الرأس. علمًا أنّ طائرة عمودية في طريقها إلى المكان"، بحسب البيان.
تفاصيل أوفى لاحقًا...
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك