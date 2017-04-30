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جامعات / مدارس اخبار المدارس باقة: كشافة الأندلس الاعدادية في مسيرة التحديات الكشفية

جامعات / مدارس

المثلث الشمالي باقة: كشافة الأندلس الاعدادية في مسيرة التحديات
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باقة: كشافة الأندلس الاعدادية في مسيرة التحديات الكشفية

تخللت المسيرة الكشفية التي استمرت ثلاثة ايام العديد من الفعاليات القيادية في الحقل (O.D.T)

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-30 15:16:58 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة الأندلس الاعدادية في باقة الغربية ، جاء فيه:"شاركت سرية كشافة مدرسة الاندلس الاعدادية – باقة الغربية بقيادة معلم السرية ومرشد الكشاف الاستاذ المربي وسام رفيق كبها ، في مسيرة فريدة من نوعها تحت عنوان "مسيرة التحديات لكشافة المدارس العربية"، حيث تخللت المسيرة الكشفية التي استمرت ثلاثة ايام العديد من الفعاليات القيادية في الحقل (O.D.T)".


خلال الفعاليات

وزاد البيان:"انطلقت مسيرة التحديات الكشفية في اليوم الاول في مسار وادي القرن حتى معليا، وأقاموا مخيم المبيت لليوم الأول في في بارك نشاريم، اليوم الثاني كانوا في جبل الجرمق وصولا الى وادي عمود العلوي، وفي اليوم الثالث والاخير وادي عمود السفلي".

وتابع البيان:"مديرة مدرسة الاندلس الاعدادية المربية سامية عراقي اشارت الى اهمية اشتراك الطلاب في هذه الفعاليات الكشفية والتي تعمل على تعزيز انتماء الطالب ببلادة وطبيعتها ، كما تعمل على تطوير شخصية الطالب القيادية وحب المغامرة والتحديات ودمجه في مدرسته ومجتمعه بشكل ايجابي. يشار إلى أنّ أكثر من 400 طالب من كافة المدن والقرى العربية من شمال البلاد ومركزها وجنوبها قد شاركو في مسيرة التحديات الكشفية"، إلى هنا البيان.

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