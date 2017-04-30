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إصابة شخصين بعد تعرضهما للطعن في راس العامود

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نشر: 2017-04-30 14:01:17 A A
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 13:17 حول إصابة شخصين جراء تعرّضهما للطعن في راس العامود في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين، وتمّت إحالتهما لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا هار هتسوفيم، بينهما: مصاب بجراح خطيرة وحالته غير مستقرة (28 عامًا) مع إصابات جراء الطعن في القسم العلوي من جسمه والآخر وصفت جراحه بالطفيفة" وفقًا للبيان.
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