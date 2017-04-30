بلقيس تحقق ملايين المشاهدات على أغنيات ألبومها أراهنكم

تحقق أغنيات ألبوم الفنانة بلقيس أحمد "أراهنكم" 2017 النجاحات المختلفة، والتي وصلت نسبة المشاهدات بها عبر قناتها الرسمية في "اليوتيوب" الى الملايين، حيث تخطت أغنية "يا خالة" مليون وخمس مئة ألف مشاهدة، وأغنية "حقير الشوق" المليون ومئة ألف مشاهدة، الى جانب مجموعة من الأغنيات التي وصلت المليون ومنها الذي سيصل خلال الأيام المقبلة، نظراً للتزايد اليومي من الجمهور على الإستماع الى الأغنيات الجديدة، شاكرة بدورها الجمهور الكريم على هذا الإهتمام والمتابعة والتفاعل، مؤكدة إحترامها التام وإهتمامها بهم.





بلقيس



ومن جانب أخر، إجتمعت بلقيس مع إدارة "السناب شات" الذين حضروا خصيصاً لمقابلتها خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية حيث تقيم حالياً، وأكدوا لها أنها "حسابها الرسمي" الأكثر مشاهدة ومتابعة في الشرق الأوسط عن فئة الفنانات، الى جانب أنّ يوم زفافها أعتبر الأول من ناحية المشاهدة والتفاعل على مستوى العالم أجمع، وهذا رقم قياسي جديد تحققه بلقيس خلال مشوارها الغنائي الناجح والمتميز.

وتم خلالها الإجتماع مع إدارة "سناب شات" الإتفاق على مجموعة مشاريع حصرية سيتم العمل بها من خلال حسابها، وسيكون الأول من نوعه، وسيشكل مفاجأة هامة ومترقبة للجمهور.

هذا وتستعد بلقيس لعقد مؤتمراً صحافياً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستطلق خلاله ألبومها أمام أهل الصحافة والإعلام، وستتحدث خلالها عن جميع الأمور التي سيتطرق لها الإعلام الحاضر عن الألبوم وعن جميع مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تعد وتستعد لها.

כערגד

ملاحظة: أغنيات ألبوم "أراهنكم" 2017

1. أراهنكم : كلمات فراد الحبيب، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي

2. حقير الشوق : كلمات فهد جمال، ألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل

3. النفسية محتاجة : كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد وتوزيع سيروس

4. يكفي : كلمات يوسف سليمان، ألحان يحيى الكعكي وتوزيع محمد القريتلي

5. ههاي : كلمات محمد الشريدة، ألحان متعب الفرج وتوزيع حسام كامل

6. أبويا واحشني جدا:كلمات عمرو حسن، ألحان د. مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي

7. الحضارم : كلمات أبو شادي، ألحان الأستاذ أحمد فتحي وتوزيع رأفت

8. يا خالة : كلمات حيدر الأسير، ألحان محمد الفارس وتوزيع حسام الدين

9. إستغفر الله : كلمات سعود البابطين، ألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع زيد نديم

10. وبيرجعوا :كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع هادي شرارة

11. إخترتك إنت : كلمات وألحان عبدلله السالم وتوزيع حسام كامل

12. أرجوك:كلمات أحمد العلوي، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس.

