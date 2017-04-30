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فنانين فن عربي ديما الحايك الى جانب ميساء مغربي في مسلسل قلبي معي

فنانين

بالصور: ديما الحايك الى جانب ميساء مغربي
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ديما الحايك الى جانب ميساء مغربي في مسلسل قلبي معي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 11:07:42 A A

انتهت النجمة الشابة ديما الحايك من تصوير مشاهدها في مسلسل " قلبي معي" مع المخرج باسم شعبو وإنتاج مشترك بين ميساء المغربي قناة أبو ظبي كواحد من أهم أعمالها للموسم الحالي. وفي تصريحات كشفت الحايك عن طبيعة العمل فقالت إنه عاطفي رومانسي تسرد فيه قصص واقعية، وفيه تركيز على الخيانة والوفاء والحب في هذا الزمن.


النجوم

وقالت إن المشاهد كلها صوّرت في أبو ظبي ودول أوروبية ، مشيدة بالمشاركة إلى جانب ميساء المغربي وديمة الجندي وروجينا ونجوم عرب من مصر وغيرها. وعن شخصيتها قالت إنها جديدة وتتلخص بـ " مرام" المحامية، لكنها فضلت ترك التفاصيل لأثناء العرض. وعن تعاونها مع ميساء المغربي قالت إنها في غاية السعادة لذلك، مشيرة إلى أن ميساء في قمة التواضع والعطاء:" متواضعة جدا ومحبة جدا، ومن أطيب الشخصيات التي التقيتها في مسيرتي، فهي تخاف كثيرا على مصلحة أعمالها".

وعن مشاريع أخرى قالت ديما إنها انتهت من تصوير مسلسل شبابيك مع المخرج سامر برقاوي، وتخوض حاليا مجموعة من البروفات لعمل مسرحي بعنوان " باي باي تيفي " والذي سيعرض قريبا في الإمارات ويشارك فيه نخبة من نجوم الكوميديا السورية مثل أندريه اسكاف وروعة ياسين وجيني إسبر وجمال العلي وغيرهم. وقالت إن العرض يتناول زمن السوشيال ميديا وبرامج المواهب التي تطغى فيها بعض الواسطات على الخيارات وفق قولها. وكانت ديما الحايك برزت الموسم الماضي في بطولة مسلسل " نص يوم" مع النجمين تيم حسن ونادين نجيم.

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