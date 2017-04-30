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فنانين فن عربي طوني قطان يحيي حفلا ضخماً في بيت جالا

فنانين

طوني قطان يحيي حفلا ضخماً في بيت جالا
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طوني قطان يحيي حفلا ضخماً في بيت جالا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 20:34:03 A A

احيا النجم الشاب طوني قطان حفلاً تميز بحضور جماهيري كبير، وذلك على مسرح النادي الارثوذوكسي في مدينة بيت جالا في فلسطين، حيث غنى قطان عدد كبير من اغنياته منها "روحي وروحك" و"صرتي حلالي" و"قهوتكو مشروبة" بالاضافة الى أخر اصداراته اغنية "يا عيب العيب" والتي تلقى رواجاً كبيراً بين محبي قطان، يذكر ان الأغنية من كلمات والحان وتوزيع وائل الشرقاوي.


طوني قطان

ومن جهة اخرى تلقى طوني قطان مؤخراً تكريماً من معالي أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وذلك تقديراً لجهوده في حفل "أمنا عمان" الذي غنى فيه قطان الى جانب مجموعة من الفنانين الاردنيين.

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