سخنين والمنطقة رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى للشرطة بعد تلقيه تهديدات
رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى في الشرطة بعد تلقيه تهديدات من جهة مجهولة
تلقى رسالة تهديد من قبل جهة غير معروفة، تدعي أن عرابة لا سامية وأنها بلد التطرف، ويجب محوها عن الوجود
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قام رئيس بلدية عرابة علي عاصلة، بتقديم شكوى في مركز شرطة مسغاف بعد أن تلقى رسالة تهديد من قبل جهة غير معروفة. ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب فإنّ الرسالة تدّعي أن "مدينة عرابة هي مدينة لا سامية وأنّها بلد التطرف، ويجب محوها عن الوجود" وفقًا للمعلومات الواردة.
علي عاصلة بمركز الشرطة في مسغاف بعد تقديمه الشكوى
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