اغلاق
اغلاق
أخبار محليات رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى في الشرطة بعد تلقيه تهديدات من جهة مجهولة

أخبار

سخنين والمنطقة رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى للشرطة بعد تلقيه تهديدات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى في الشرطة بعد تلقيه تهديدات من جهة مجهولة

تلقى رسالة تهديد من قبل جهة غير معروفة، تدعي أن عرابة لا سامية وأنها بلد التطرف، ويجب محوها عن الوجود

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-30 13:27:22 A A

قام رئيس بلدية عرابة علي عاصلة، بتقديم شكوى في مركز شرطة مسغاف بعد أن تلقى رسالة تهديد من قبل جهة غير معروفة. ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب فإنّ الرسالة تدّعي أن "مدينة عرابة هي مدينة لا سامية وأنّها بلد التطرف، ويجب محوها عن الوجود" وفقًا للمعلومات الواردة.


علي عاصلة بمركز الشرطة في مسغاف بعد تقديمه الشكوى

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ليبرمان: لا يوجد أي سبب لأن يكون الطيبي ورائد صلاح | [446 قراءة]
2 الشرطة: اغلاق تام على الضفة والمعابر مع القطاع | [404 قراءة]
3 الحلقة 51 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة للعربية | [394 قراءة]
4 فيلم Jolly LLB الجزء الثاني في اطار الكوميديا | [248 قراءة]
5 انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية | [248 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 عبيدة أبو ربيع: الاخاء سيفوز على ب.تل أبيب | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب