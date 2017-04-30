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رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى في الشرطة بعد تلقيه تهديدات من جهة مجهولة

تلقى رسالة تهديد من قبل جهة غير معروفة، تدعي أن عرابة لا سامية وأنها بلد التطرف، ويجب محوها عن الوجود

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-30 13:27:22 A نشر: 2017-04-30 13:27:22 A