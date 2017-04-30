هل سمعتم في السابق عن أعداء العلاقة الزوجية الناجحة؟ اكتشفوهم مع العرب.كوم

غياب العلاقة الحميمة أمر خطيرة وعدو كبير للعلاقة الزوجة

الغيرة الزائدة وطرح الأسئلة على الشريك باستمرار والتشكيك به هو أمر مزعج جداً

هل سمعتم في السابق عن أعداء العلاقة الزوجية الناجحة؟ نعم إنها غوامل وأمور قد تشكّل خطرًا حقيقيًا على الزواج في حال لم تتم معالجتها. تعرّفي مع موقع العرب على أبرز أعداء العلاقة الزوجية الناجحة والمستقرة!



صورة توضيحية

- غياب العلاقة الحميمة أمر خطيرة وعدو كبير للعلاقة الزوجة، لأنّ العلاقة الحميمة ضرورية جدًا وبشكل منتظم في الحياة الزوجية لأنها تقرّب الشريكين.

- عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي بعد الزواج أمر غير محبّذ ولا ينصح به أيضًا، بل يجب المحافظة على المظهر الجميل والأنيق.

- غياب المشاريع في الحياة الزوجية هو من اعداء الحياة الزوجية الناجحة لأن المشاريع التي لا تحقق مع الشريكين تنقلب الى عدوة لزواجهما وتسبب الروتين.

- الغيرة الزائدة وطرح الأسئلة على الشريك باستمرار والتشكيك به هو أمر مزعج جداً لأن الثقة المتبادلة بين الشريكين ضرورية من أجل إنجاح الحياة الزوجية.

- غياب الحوار هو من عدد كبير من اعداء الحياة الزوجية الناجحة، فالحوار أمر أساسي وضروري في العلاقة الزوجية من أجل توضيح كل الأمور العالقة بين الزوجين والتي قد تؤدي الى فشل زواجهما.

- العمل لوقت متأخر يجعل الشريك أو الشريكة يشعران بالوحدة القاتلة، وبالتالي قد يجعل الطرف الآخر يبحث عن ونيس أو صديق آخر وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر الى الخيانة الزوجية!

- رغم ايجابيات التكنولوجيا الكثيرة في حياتنا اليومية، إلا أنها من ناحية أخرى من الممكن أن تقود الى هدم الحياة الزوجية ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.