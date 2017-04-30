خطوات ونصائح مهمة من أجل تنظيم الحياة الزوجية.. تابعوا مع العرب.كوم!

يجب الحرص على اعتماد نمط واحد في الحياة الزوجية التي تجمع الشريكين

تشارك الزوجين في الأنشطة التي يستمتعان بالقيام بها خلال الزواج امر مهم أيضًا

تبادل الرعاية والإهتمام بين الزوجين وفي العلاقة عامة من أسس المحافظة على الحياة الزوجية الهادئة والهانئة، وهذا الأمر يحتاج لمجهود كبير وتضحية من الطرفين. موقع العرب.كوم يقدّم لكم اليوم مجموعة من النصائح والخطوات حتى تساعكم في تنظيم الحياة الزوجية وتحسينها والوصول إلى السعادة الزوجية المرجوة!





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- الإحترام والتقدير هو الأساس الأهم، حيث يتوجّب على الطرفين أن يدركا أهمية احترام رأي الطرف الآخر وأعماله، بالإضافة إلى تقدير الأعمال التي يقوم بها بالنسبة إلى الطرف الآخر وبالنسبة للعلاقة.



- الإستقرار الزوجيّ يساهم كثيرًا بتنظيم الحياة الزوجية، ويجب الحرص على اعتماد نمط واحد في الحياة الزوجية التي تجمع الشريكين، وفي هذا الشأن على الزوجين أن يدركا أهمية هذا النمط الذي يتفقان على اعتماده في زواجهما، ما يساعدهما على الحفاظ على السعادة بينهما.



- تشارك الزوجين في الأنشطة التي يستمتعان بالقيام بها خلال الزواج امر مهم أيضًا، ويساهم في تعزيز النمط الحياتيّ الذي يعيشه الزوجان بشكل مستمر. لذا من المهمّ أن يتشارك الطرفان بين الحين والآخر النشاطات الترفيهية والمسليّة لكسر الروتين.



- يجب يتقن الزوجان توزيع المسؤوليات بينهما والقيام بما يجب عليهما تأمينه للأسرة، وتنسيق المهام وتوزيعها بالطريقة المتساوية حيث يتسلّم كل منهما المهام الموكلة إليه، ويمضي بها ويتولاها، مع تقديم يد العون والمساعدة إلى الطرف الآخر.