القدس: مصرع عامل جراء سقوطه عن ارتفاع
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 10:16 حول سقوط عامل عن ارتفاع 5 أمتار على شارع هآرون في معاليه أدوميم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (40 عامًا) والتي باءت جميعها بالفشل، وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.
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