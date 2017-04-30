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القدس: مصرع عامل جراء سقوطه عن ارتفاع

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نشر: 2017-04-30 11:36:39 A A
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 10:16 حول سقوط عامل عن ارتفاع 5 أمتار على شارع هآرون في معاليه أدوميم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (40 عامًا) والتي باءت جميعها بالفشل، وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.
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