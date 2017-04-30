مصرع سعيد سلايمة (40 عامًا) من القدس جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة عمل

الشرطة:

تواصل الشرطة اعمال التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لاخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد ( الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 10:16 حول سقوط عامل عن ارتفاع 5 أمتار على شارع هآرون في معاليه أدوميم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (40 عامًا) والتي باءت جميعها بالفشل، وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.



تصوير نجمة داوود الحمراء

وفي بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري"اليوم الاحد في معاليه أدوميم في ورشة عمل وبناء وقع حادث دام تخلله سقوط عامل، مقدسي من سكان حي قدوم 46 عاما عن علو عدة طوابق ما أسفر عن وفاته - للفقيد الرحمة، هذا وتواصل الشرطة اعمال التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لاخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد ( الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى" وفقًا للبيان.

وفي بيان لاحق المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "استمرارا للمعلومات والتفاصيل الاولية حول الحادث بمعاليه أدوميم الذي تخلله وعلى ما يبدو سقوط عامل من اعلى طابق، يشار إلى أنّ المرحوم هو "سعيد سلايمة " من سكان حي الطور- للفقيد الرحمة ولعائلته وذويه بالغ الصبر والسلوان" وفقًا لبيان الشرطة.