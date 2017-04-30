العثور على حصان بوني تائه في كرمئيل

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه: "اليوم الأحد على شارع رقم 85 منطقة الشاغور وتحديدا مدخل كرميئيل انقذ أفراد دورية شرطة عابرة حصان بوني عندما لاحظوه يتجول هناك منهكًا ودون راع وخطر دهس يتربص به ممسكين فيه معتنين به بشكل أولي، محولين اياه لمواصلة العناية والاشراف من قبل الطبيب البيطري البلدي المسؤول جنبا لمواصلة العمل بحثا وراء مالكيه" وفقًا للبيان.