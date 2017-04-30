كفرقرع: مدرسة احمد عبدالله يحيى الثانوية تختتم أسبوع مسيرة الكتاب

قد ارتأت المدرسة وطاقم اللغة العربية تطبيق منهج "التعلّم ذي معنى"، لذا كان على الطلاب أن يعبّروا عمّا قرأوه، وعن إنطباعاتهم ورسائلهم الموجّهة إلى العالم

بأجواء تربوية وإبداعية وفخر وعزّة، إختتمت مدرسة احمد عبد الله يحيى الثانوية كفرقرع في القاعة الرياضية أسبوع "مسيرة الكتاب " ضمن مشروع "المطالعة الحرّة" الذي تحرص وزارة المعارف على متابعته وتطبيقه في المدارس في كلّ عام.



خلال فعاليات إختتام مسيرة الكتاب



مكتبة مدرسة كفر قرع الثانوية تلتزم بتطبيق شعار "قارئ اليوم هو قائدّ الغدّ"، لذا فإنّ أمينة المكتبة السيدة إمتياز عسلي وبمشاركة طاقم اللغة العربية في المدرسة ، عملت على قدم وساق من أجل حثّ طلاب المدرسة على زيارة المكتبة والاطلاع على كلّ ما هو جديد لتذويت وغرس عادة القراءة في نفوس أبنائنا، بالإضافة إلى الكتب التي أوصت وزارة المعارف بقراءتها ضمن مشروع "مسيرة الكتاب"، إلّا أنّ لجنة مسيرة الكتاب في المدرسة قد أضافت إليها كتبا أخرى تطرح قضايا العنف والحرب في حياتنا نظرا للحروب المستعرة في الوطن العربيّ والتي نرقبها بأسى عبر وسائل الاتصال اليوم .



وقد ارتأت المدرسة وطاقم اللغة العربية تطبيق منهج "التعلّم ذي معنى"، لذا كان على الطلاب أن يعبّروا عمّا قرأوه، وعن إنطباعاتهم ورسائلهم الموجّهة إلى العالم من خلال إبداعات متنوّعة جسّدها الطلاب بالرسم وببناء المجسّمات ومن خلال الكلمة الزجليّة المصحوبة بإلايقاع ومن خلال عرض مسرحيّ، كما تتمثّل أيضًا بعرض زاوية "فلكلوريّة" من صميم حياة أجدادنا. هذا وقد إفتُتح المعرض في القاعة الرياضية بالقرية التعليمية وتضمّن إبداعات الطلاب منذ ساعات الدوام الباكرة من يوم الاربعاء. وقام رئيس المجلس المحامي حسن عثامنة ومدير المدرسة الأستاذ هاشم عبد الباقي بقصّ "الشريط" معلنين إفتتاح المعرض مؤكّدين بذلك دور المجلس المحليّ في مواكبة شؤون المدرسة وفي دعمها وتوجيهها الى برّ الأمان. وقد رافق رئيس المجلس كلّ من مدير قسم المعارف السيد رشيد عثامنة، ونائب رئيس المجلس المحامي أنور أنور زحالقة.



كما وتجوّل في المعرض مفتش وزارة المعارف السيد زكريا حردان والسيدة لبنى علّوش مرشدة اللغة العربية في المدرسة، للتعرف عن كثب على المحطّات التي جسّد الطلاب من خلالها المضامين المطروحة عن العنف والحرب في حياتنا. وقد عبّر الضيفان عن إعجابهما بإبداعات الطلاب، وأكّدا على ضرورة تطبيق منهج "التعلم ذي معنى"، لما فيه من تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبقدراته، لأنّ كلّ طالب مبدع في مجاله .وإفتتحت الحفل مركّزة اللغة العربيّة المربيّة نعمت زيد بكلمات ترحيبيّة، ثمّ تلا الطالب كريم أبو فنّة آيات من سورة "الشورى" والتي تحمل رسالة نبذ القتل والعنف والحثّ على العفو والتسامح والصبر.



وقد ألقى مدير المدرسة الأستاذ هاشم عبد الباقي ورئيس المجلس المحلي المحامي حسن عثامنة ومفتش المعارف زكريا حردان كلمات أثنوا فيها على القائمين على الحفل وعلى تكاتف جهود الهيئة التدريسية وعلى طلاب المدرسة الذين قدّموا عروضًا جميلة وراقية. كما وقدّم طلاب فرع الاعلام والسينما معروضة بعنوان "لا شيء يجعلنا كبارا كالألم" إنّها سياحة أدبية في"أدب الحرب" عند العرب، من المملكة المغربيّة إلى الخليج العربيّ .أمّا فقرة الزجل الشعبيّ فقد ألهبت حماس الطلاب الذين تواجدوا في مدرج القاعة الرياضة، خاصة أنّ الذّي قدّمها السيّد بديع إسماعيل بمشاركة مجموعة من طلاب المدرسة .كما وقدم مجموعة من الطلاب عرضًا مسرحيًا عن التأثير السلبيّ لوسائل الاتصال الحديثة اليوم على الأسرة وكيف تفكّك أوصارها.



وقدّم الطالبان شادي مصالحة وغزل عاشور مناظرة شيّقة بين العلم والجهل، وكان لا بدّ من الإعلان عن الكتاب الحائز على أكبر نسبة قراءة لهذا العام، إنّه كتاب خالد الحسيني، الاديب الافغانيّ "عدّاء الطائرة الورقية"، ومن الجدير ذكره أنّ الكتاب الحائز على المرتبة الثانية هو رواية الاديبة الواعدة، إبنة كفر قرع، مها همّام عبادي "عيناك والاحتلال"، كما وكرّمت أمينة المكتبة الطلاب الفائزين بقراءة أكبر عدد من الكتب، وهم: الطالبة أسيل أبو فنّة، الطالبة غدير مصاروة، والطالبة ميّ أبو فنّة، واختُتم الحفل بدبكة شعبيّة قدّمها الطلاب مصطفى عرباسي، عبد الله أبو فنّه، يزن عسلي، ومثيّب زيد.