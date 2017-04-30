11 تطبيقا يخلصك من الأرق ويمنحك نومًا هادئًا

برامج تحوي على العديد من الألحان والأصوات الهادئة ذات الجودة العالية، التي تساعد في الحصول على نومٍ هادئ غير متقطع

تتعدد مشاكل النوم، فمنها ما يتعلق باضطراب الساعة البيولوجية أو العادات السيئة قبل الخلود إلى النوم، أو حتى الظروف المحيطة بنا، وأياً كان السبب فإن التكنولوجيا باتت قادرةً على مساعدتنا في تخطي هذه المشاكل، إذ يظهر كل يوم تطبيق جديد يعالج مشكلةً من مشاكل.



صورة توضيحية

فيما يلي أهم ال تطبيقات التي تساعدك في الحصول على نوم هادئ ومريح، والتخلص من مشاكل الأرق وصعوبة النوم، حسب صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية:

1- Relax Melodies

برنامج يتحتوي على العديد من الألحان والأصوات الهادئة ذات الجودة العالية، التي تساعد في الحصول على نومٍ هادئ غير متقطع، كما يحتوي التطبيق على منبه ونظام مؤقت.

2- Dimly

حسب دراسات علمية، فإن التعرض للضوء الأزرق الصادر عن هاتفك المحمول قبل النوم قد يؤثر على نومك بالسلب، لذا إذا اضطررت لتفحص هاتفك قبل النوم مباشرةً، فاحرص على تصفية الضوء الأزرق على هاتفك من خلال تطبيق Dimly.

3- Pzizz Sleep

إذا كنت تعاني من الأرق بشكل مستمر، فإن هذا التطبيق يدعي احتواءه على حلٍ علميٍ يعتمد على البرمجة اللغوية العصبية والنبضات الثنائية والمؤثرات الصوتية.

يقوم البرنامج بخلط الأصوات بشكل مختلف كل مرة حتى لا تسمع أصواتاً مكررةً في كل مرة، والتطبيق متوافر لكل من نظام آندرويد Android وآبل Apple، إلا أنه ليس مجانياً.

4- Sleepmaker Rain

يعتبر صوت المطر من الأصوات المريحة التي يساعد سماعها على الاستغراق في النوم بشكل أسرع، ويحتوي تطبيق Sleepmaker Rain على 20 صوتاً مختلفاً للأمطار، مثل صوت الأمطار في الغابات، وصوت الأمطار في منطقة سكنية، وهكذا، التطبيق متوافر لكل من آندرويد Android وآبل Apple.

5- Nature Sounds Relax and Sleep

هذا التطبيق يحتوي على أصوات طبيعية، كالمياه والعصافير والغابات والبحر واحتراق النار، التي تساعد سواءاً في التركيز أو الاسترخاء أو النوم بشكل أسرع، والتطبيق متوافر على نظام آندرويد Android.

6- Relax Melodies: Oriental Meditation

تطبيق من تصميم نفس مصمم برنامج Relax Melodies، لكن هذا التطبيق يركز على الأصوات الشرقية أكثر، كالآلات الموسيقية الآسيوية الهادئة مثل المزمار الصيني أو القيثارة، كما يمكنك المزج بين هذه ال موسيقى وأصوات الطبيعة.

7- aSleep

إذا كنت تستريح للأصوات الاصطناعية، فقد يكون هذا تطبيقك المفضل حيث يحتوي على الكثير من الأصوات الاصطناعية كصوت المروحة أو الدش وأصوات أخرى بجانب الطبيعية، البرنامج متاح لآيفون iPhone بسعر رخيص.

8- SleepBot

تطبيق يساعدك في مراقبة نشاط نومك ومساعدتك في الحصول على نوم هانئ وإيقاظك في الوقت المناسب بناءً على نشاط نومك، كما يقدم التطبيق مجموعة من النصائح المفصلة للحصول على نوم ذكي ومريح.

9- Long Deep Breathing

هذا التطبيق سيرشدك إلى سلسلة من التمارين التي ستساعدك على تخفيف التوتر قبل النوم، مثل تمارين التنفس.

10- White Noise Baby

هذا التطبيق خاص بالأطفال حيث يحتوي على أصوات تندرج تحت تصنيف “الضوضاء البيضاء”، وهي عبارة عن أصوات سلسلة غير منقطعة، نسمعها غالباً من أصوات المراوح أو الشلالات أو المكانس الكهربائية، وهذه الأصوات تساعد على الاسترخاء والنوم، كما يساعد الأطفال على الاسترخاء والنوم المتواصل دون انقطاع من خلال أصوات الضوضاء البيضاء، لكن بشكل يناسب عمر الأطفال الصغار.

11- Alarm Clock Xtreme Free +Timer

هذا التطبيق عبارة عن منبه، يمكنك من خلاله تخصيص نغماتك أو أغانيك المفضلة كصوت للمنبه، كما يحتوي على الخصائص العادية سواءً الموجودة في آيفون iPhone أو آندرويد Android، بجانب إضافات أخرى.