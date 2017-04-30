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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال 20 مشتبها بينهم 18 عربيًا بالتجارة بالمخدّرات والسلاح في الشمال

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الناصرة والقضاء اعتقال مشتبهين بالتجارة بالمخدرات بالشمال
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الشرطة: اعتقال 20 مشتبها بينهم 18 عربيًا بالتجارة بالمخدّرات والسلاح في الشمال

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

اعتقال 20 مشتبهًا بينهم 18 عربيًا وبما شمل من سكان كفركنا والناصرة والزرازير والكعبية وزلفة واشكلون جنبا لضبط القوات عدة مركبات استخدمها المشتبهون وعلى ما يبدو خلال اعمالهم الجنائية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 09:22:42 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "مع انتهاء فترة نحو 5 أشهر من نشاط عميل شرطي سري في انحاء مختلفة بالشمال وسط مشتبهين بالضلوع في تجارة المخدرات وأسلحة غير قانونية متمكنا من عقد الكثير من صفقات الشراء التي تضمنت كميات مختلفة من مواد مخدرات الحشيش وطوابع الهلوسة والكوكائين وحتى 4 بنادق وكذلك 3 مسدسات وغيرها متمكنا من حيازة ثقة المشتبهين جامعا بيانات وقرائن مدينة ضدهم قامت قوات معززة من الشرطة في ساعات صباح اليوم الأحد الباكر في حملة مداهمة وتفتيش واعتقالات تخللها اعتقال 20 مشتبهًا بينهم 18 عربيًا وبما شمل من سكان كفركنا والناصرة والزرازير والكعبية وزلفة واشكلون جنبا لضبط القوات عدة مركبات استخدمها المشتبهون وعلى ما يبدو خلال اعمالهم الجنائية ذات الصلة وكذلك كميات من مواد مخدرات تضمنت المريخوانا والحشيش جنبا الى التحرز على مبلغ نحو 100 الف شاقل نقدا من مصدر مشبوه، هذا وتم تحويل المشتبهين للتحقيقات الجارية وسط توقع تنفيذ اعتقالات لمشتبهين اضافيين لاحقا" وفقًا للبيان.


تصوير الشرطة

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