زيدان: وصلنا لأخر مرحلة من الموسم وهي تشهد ضغوطات كبيرة على اللاعبين

زيدان:



لقد كانت مباراة فالنسيا سيئة بالنسبة لنا، المنافس يلعب دون ضغوطات وهذا الأمر خطير لأن الضغط ينقلب ضدنا

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تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن أسباب معاناة ريال مدريد في المباراة التي أقيمت أمام فالنسيا السبت ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.



زين الدين زيدان

وحقق ريال مدريد فوزاً صعباً على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز باريخو التعادل في الدقيقة 82 قبل أن يسجل مارسيلو هدف الفوز في الدقيقة 86.

وقال زيدان بعد المباراة: "لقد كانت مباراة فالنسيا سيئة بالنسبة لنا، المنافس يلعب دون ضغوطات وهذا الأمر خطير لأن الضغط ينقلب ضدنا، لكن هذا ليس عذراً لأن المنافس لعب جيداً".

وأضاف: "عندما تفشل في حسم النتيجة بتسجيل هدف ثاني ستواجه معاناة كبيرة مثل اليوم، لقد وصلنا لأخر مرحلة من الموسم وقد نضيع الفرص بسبب التوتر وشعور اللاعبين بالقلق".