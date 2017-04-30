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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال 17 مشتبهًا من القدس بالإخلال بالنّظام

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القدس والقضاء اعتقال 17 مشتبهًا من القدس بالإخلال بالنّظام
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الشرطة: اعتقال 17 مشتبهًا من القدس بالإخلال بالنّظام

الشرطة:

الاعتقالات التي تم تنفيذها خلال ساعات الليلة الماضية تمت استنادا على اوامر اعتقال قانونية كانت قد استصدرتها الشرطة مسبقا 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 09:22:42 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري اليوم الأاحد بيانًا جاء فيه ما يلي: "خلال ساعات الليلة الماضية في القدس بحي العيسوية قامت قوات معززة من الشرطة بحملة مداهمة واعتقال مشتبهين تخللها التوصل الى القاء القبض على 17 مشتبها مقدسيًّا من السكان هناك وبما تضمن 10 مشتبهين قاصرين بالضلوع في أعمال الاخلال بالنظام العنيفة التي تم تسجيلها بالحي هناك خلال فترة الاسبوع الاخير وتخللها القاء حجارة وعشرات الزجاجات الحارقة مباشرة اتجاة قوات الشرطة التي كانت قد ردت بابعاد الراشقين مع استخدامها وسائل التفريق واعتقال مجمل 8 مشتبهين من السكان هناك متلبسين بالضلوع فيها، المشتبهين الذين تم لاحقا تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية" بحسب الشرطة.

وتابعت السّمري: "هذا ويشار إلى أنّ الاعتقالات التي تم تنفيذها خلال ساعات الليلة الماضية تمت استنادا على اوامر اعتقال قانونية كانت قد استصدرتها الشرطة مسبقا ووقعت من قبل سيادة قاضي المحكمة عن شبهات ضلوعهم باعمال الاخلال بالنظام المختلفة التي سجلت هناك وحتى أنّ قسمًا من ضمنهم تم توثيقة وربطه فيها والتحقيقات الحثيثة جارية وسط تأكيدنا على مواصلة العمل حتى التوصل الى كافة الضالعين فيها وتقديمهم امام سيادة العدالة الشديدة" وفقًا للبيان. 

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