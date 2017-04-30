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رياضة وشباب رياضة عالمية جاميرو: رفضت اللعب لبرشلونة بسبب إبراهيموفيتش

رياضة وشباب

جاميرو: رفضت اللعب لبرشلونة بسبب إبراهيموفيتش
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جاميرو: رفضت اللعب لبرشلونة بسبب إبراهيموفيتش

كان إبراهيموفيتش، قد إنتقل إلى برشلونة في عام 2009

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-30 15:16:58 A A

كشف مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي كيفن جاميرو أنه رفض عرضًا من برشلونة الصيف الماضي، مفضلاً التوقيع للروخي بلانكوس، قادما من إشبيلية.


جاميرو يحتفل بتسجيله الهدف الأول في مباراة لاس بالماس

وقد أوضح صاحب الـ 29 عامًا الأسباب في حوار له مع موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، حيث قال: "هذا الصيف، كان لي خيار التوقيع لبرشلونة. لكن ماذا سأفعل في برشلونة؟ هناك نيمار، ميسي، وسواريز". وتابع: "يملكون لاعبين يريدون لعب جميع المباريات، يرفضون الخروج حتى لعشر دقائق. مع إبرا، هذا ما حدث".

وكان إبراهيموفيتش، قد إنتقل إلى برشلونة في عام 2009. على الرغم من كونه واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، وجد نفسه على مقاعد البدلاء مع جوارديولا، بتواجد ميسي، تيري هنري، أليكسيس سانشيز، وبيدرو.

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