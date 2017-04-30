اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد

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يقدّم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد 30.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:



جماهير مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

14:00 مانشستر يونايتد - سوانزي سيتي

16:05 إيفرتون - تشيلسي

16:05 ميدلزبره - مانشستر سيتي

18:30 توتنهام هوتسبير - آرسنال



الدوري الإسباني الدرجة الأولى

13:00 أوساسونا - ديبورتيفو لاكورونا

17:15 ريال بيتيس - ديبورتيفو ألافيس

19:30 إيبار - ليجانيس

21:45 سيلتا فيغو - أتلتيك بيلباو

الدوري الإيطالي الدرجة A

13:30 روما - لاتسيو

16:00 بولونيا - أودينيزي

16:00 جنوى - كييفو فيرونا

16:00 إمبولي - ساسولو

16:00 باليرمو - فيورنتينا

16:00 كالياري - بيسكارا

16:00 كروتوني - ميلان

21:45 انتر ميلان - نابولي



الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 أوجسبورج - هامبورج

18:30 هوفنهايم - آينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

16:00 كان - مارسيليا

18:00 ديجون - بوردو

22:00 نيس - باريس سان جيرمان