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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد

رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-30 10:00:50 A A

يقدّم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد 30.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:


جماهير مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز
14:00 مانشستر يونايتد - سوانزي سيتي
16:05 إيفرتون - تشيلسي
16:05 ميدلزبره - مانشستر سيتي
18:30 توتنهام هوتسبير - آرسنال

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 أوساسونا - ديبورتيفو لاكورونا
17:15 ريال بيتيس - ديبورتيفو ألافيس
19:30 إيبار - ليجانيس
21:45 سيلتا فيغو - أتلتيك بيلباو

الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 روما - لاتسيو
16:00 بولونيا - أودينيزي
16:00 جنوى - كييفو فيرونا
16:00 إمبولي - ساسولو
16:00 باليرمو - فيورنتينا
16:00 كالياري - بيسكارا
16:00 كروتوني - ميلان
21:45 انتر ميلان - نابولي

الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 أوجسبورج - هامبورج
18:30 هوفنهايم - آينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
16:00 كان - مارسيليا
18:00 ديجون - بوردو
22:00 نيس - باريس سان جيرمان

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