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القدس: إصابة شاب جراء انزلاق دراجة نارية

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نشر: 2017-04-30 08:00:56 A A
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 01:43 حول انزلاق سائق دراجة نارية على طريق نقابة الرياضة بيتار في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة، مع إصابة في الرأس، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم، وهو فاقد الوعي ومربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي"وفقًا للبيان.
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