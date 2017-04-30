نتانيا: إصابة شاب (17 عامًا) بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاوملية للمصاب المصاب والذي وصفت جراحه بالخطيرة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الشارون بلاغًا قرابة الساعة 01:02 حول إصابة شاب (17 عامًا) جرّاء تعرّضه للطعن خلال شجار في سديروت بن غوريون، في نتانيا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاوملية للمصاب المصاب والذي وصفت جراحه بالخطيرة وحالته غير مستقرة، مع إصابات جرّاء الطعن في القسم العلوي من جسمه، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى لنيادو" وفقًا للبيان.