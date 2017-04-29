الشاغور البعنة: سطو مسلح على محطة وقود واعتقال خمسة مشتبهين
البعنة: سطو مسلح على محطة وقود واعتقال خمسة مشتبهين
من المقرر طلب تمديد فترة اعتقالهم اليوم الاحد عبر محكمة الصلح بعكا على ذمة التحقيقات الجارية
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 5 شبان بالعشرينات من اعمارهم سكان البعنة ومجد الكروم بالشمال بالضلوع بسطو في ساعة متأخرة من مساء السبت على محطة وقود في البعنة ، بينما هم ملثمون ومتمكنين تحت تهديد سلاح من تنفيذ العملية وهاربين مع عدد كبير من علب السجائر ، نحو 200 علبة ، التي تمكنت الشرطة من ضبطها لاحقا بحوزة المشتبهين وهم داخل شقة سكنية قي مجد الكروم وحيث من المقرر طلب تمديد فترة اعتقالهم اليوم الاحد عبر محكمة الصلح بعكا على ذمة التحقيقات الجارية ".
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