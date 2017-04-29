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رياضة وشباب رياضة عالمية برشلونة يهزم إسبانيول في ديربي كتالونيا ويستعيد صدارة الدوري الاسباني

رياضة وشباب

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برشلونة يهزم إسبانيول في ديربي كتالونيا ويستعيد صدارة
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برشلونة يهزم إسبانيول في ديربي كتالونيا ويستعيد صدارة الدوري الاسباني

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حين جاء إسبانيول في المركز التاسع برصيد 50 نقطة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 23:46:16 A A

 حقق فريق برشلونة فوز هام على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب باور لحساب الجولة رقم 35 من منافسات الدوري الإسباني.

الشوط الأول من المباراة شهد قوة دفاعية كبيرة من قبل أصحاب الأرض مع محاولات على استحياء من برشلونة لينتهي بنتيجة التعادل السلبي.وفي بداية الشوط الثاني استغل لويس سواريز التمريرة الخاطئة من قبل مدافع خوسيه خواردو ليتوغل سواريز داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في شباك دييجو لوبيز.وفي الدقيقة 75 قاد ليونيل ميسي هجمة مرتدة سريعة ليمرر الكرة إلى إيفان راكيتيتش وبدوره سدد الكرة بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليسرى مسجلاً ثاني الأهداف.

وقبل نهاية الشوط الثاني بثلاث دقائق عاد سواريز وسجل ثاني أهدافه في المباراة والهدف الثالث للبارسا من خطأ دفاعي قاتل ليتسلم الكرة ويسددها في مرمى إسبانيول.بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حين جاء إسبانيول في المركز التاسع برصيد 50 نقطة. 

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