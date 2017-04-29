فوز هبوعيل بئر السبع ببطولة الدرجة العليا ضمن الدوري الاسرائيلي

كانت هذه البطولة الخامسة على التوالي لمتوسط الميدان السولمي مهران راضي، حيث فاز فيها ثلاث مرات متتالية مع مكابي تل أبيب، وفي الموسمين الأخيرين مع فريق عاصمة النقب، علما أنه تم تمديد عقده بموسم اضافي

فاز فريق هبوعيل بئر السبع ببطولة الدرجة العليا ضمن الدوري الاسرائيلي، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وتحقق ذلك بعد فوزه الخارجي على وصيفه فريق مكابي تل أبيب بهدفين مقابل هدف واحد. وأصبح الفاق بين الطرفين 11 نقطة مع بقاء ثلاث مباريات فلقط حتى نهاية الموسم الكروي الحالي. وأعطى فيدار كيارتينسون التفوق للفريق التل أبيبي في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني قلب تلامذة المدرب باراك باخر الطاولة، ليدرك مأور ميليكسون التعادل، ومن ثم نجح جون أوجو بحسم الموقف في الدقيقة التاسعة والثمانين. وكانت هذه البطولة الخامسة على التوالي لمتوسط الميدان السولمي مهران راضي، حيث فاز فيها ثلاث مرات متتالية مع مكابي تل أبيب، وفي الموسمين الأخيرين مع فريق عاصمة النقب، علما أنه تم تمديد عقده بموسم اضافي.

الدرجة العليا – الأسبوع 33



البلي أوف العلوي

مكابي بيتح تكفا - اتحاد أبناء سخنين 1-0

بيتار القدس - مكابي حيفا 2-0

مكابي تل أبيب - هبوعيل بئر السبع 1-2

الدرجة العليا – الأسبوع 31

البلي أوف السفلي

هبوعيل كفار سابا - هبوعيل أشكلون 1-0

نادي أشدود - هبوعيل تل أبيب 2-0