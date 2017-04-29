اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية فوز هبوعيل بئر السبع ببطولة الدرجة العليا ضمن الدوري الاسرائيلي

رياضة وشباب

[X]
فوز هبوعيل بئر السبع ببطولة الدرجة العليا ضمن الدوري
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فوز هبوعيل بئر السبع ببطولة الدرجة العليا ضمن الدوري الاسرائيلي

كانت هذه البطولة الخامسة على التوالي لمتوسط الميدان السولمي مهران راضي، حيث فاز فيها ثلاث مرات متتالية مع مكابي تل أبيب، وفي الموسمين الأخيرين مع فريق عاصمة النقب، علما أنه تم تمديد عقده بموسم اضافي

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 23:04:53 A A

فاز فريق هبوعيل بئر السبع ببطولة الدرجة العليا ضمن الدوري الاسرائيلي، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وتحقق ذلك بعد فوزه الخارجي على وصيفه فريق مكابي تل أبيب بهدفين مقابل هدف واحد. وأصبح الفاق بين الطرفين 11 نقطة مع بقاء ثلاث مباريات فلقط حتى نهاية الموسم الكروي الحالي. وأعطى فيدار كيارتينسون التفوق للفريق التل أبيبي في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني قلب تلامذة المدرب باراك باخر الطاولة، ليدرك مأور ميليكسون التعادل، ومن ثم نجح جون أوجو بحسم الموقف في الدقيقة التاسعة والثمانين. وكانت هذه البطولة الخامسة على التوالي لمتوسط الميدان السولمي مهران راضي، حيث فاز فيها ثلاث مرات متتالية مع مكابي تل أبيب، وفي الموسمين الأخيرين مع فريق عاصمة النقب، علما أنه تم تمديد عقده بموسم اضافي.

الدرجة العليا – الأسبوع 33

البلي أوف العلوي

مكابي بيتح تكفا - اتحاد أبناء سخنين 1-0
بيتار القدس - مكابي حيفا 2-0
مكابي تل أبيب - هبوعيل بئر السبع 1-2

الدرجة العليا – الأسبوع 31

البلي أوف السفلي

هبوعيل كفار سابا - هبوعيل أشكلون 1-0
نادي أشدود - هبوعيل تل أبيب 2-0

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 علاقة عاطفية تجمع نادين الراسي بطبيب متزوج | [250 قراءة]
2 النّاصرة: إنطلاق المسيرة التقليديّة للأوّل من أيّار | [227 قراءة]
3 كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتطلق صاروخا باليستيا | [164 قراءة]
4 أتلانتا يعطل قطار يوفنتوس ويجبره على التعادل | [137 قراءة]
5 اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم | [123 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب