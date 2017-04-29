الأردن: الدول العربية مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل في حال انسحابها من الأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني:



من أجل أن تعيش إسرائيل بسلام مع العرب، فمن الضروري أن تنسحب من الأراضي المحتلة بعد عام 1967، وإذا حدث ذلك، فإن الدول العربية ستكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل





أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي،السبت، أن الدول العربية ستكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية إلى إسرائيل، إذا قررت الأخيرة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية .

وقال وزير الخارجية الأردني، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو : "من أجل أن تعيش إسرائيل بسلام مع العرب، فمن الضروري أن تنسحب من الأراضي المحتلة بعد عام 1967، وإذا حدث ذلك، فإن الدول العربية ستكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل"، حسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.وقال وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه نظيره الأردني، إن روسيا مستعدة تماما للتعاون مع واشنطن في الملف السوري.وقال "لقد استمعنا إلى كلام جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني بأن المفتاح الأساسي لجهد دولي فعّال في سوريا هو التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".