جوالة معلمي المثلث ووادي عارة يتجولون في جبل وادي الحمام بجانب مدينة طبريا

في ختام الإستكمال كانت هناك جلسة نهائية في مطعم المرجان في بلدة عرابة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :"ضمن الاستكمال الرائع لجمعية حماية الطبيعة مع المرشد خالد سمارة المؤهل من جمعية حماية الطبيعة ، قامت هذا الإسبوع "جوالة معلمي المثلث ووادي عارة" بجولة إلى جبل وادي الحمام او جبل اربد أو (بالعبرية: הר ארבל هار أربيل) أربيل يقع في أدنى الجليل الشرقي ويطل على بحيرة طبريا" .





واضاف البيان :"تتواجد في أسفله قرية وادي الحمام التي تقع شمال غرب مدينة طبريا على بعد 5.5 كم، وترتفع 98م عن سطح البحر، وقد سميت القرية بهذا الاسم لكثرة الحمام فيها قديماً،وقد عرفت أيضاً باسم خربة الورديات. وهناك قلعة تسمى قلعة (ابن معني) في القرية، كان الوادي مسكوناً من قبل بعض البدو، وفي عام 1949 اقيمت قلعة سميت "قلعة أربيل" في المكان، وأطلق على وادي الحمام اسم (ناحل هيونيم).بعدها تم زيارة متحف الانسان في الجليل وهو على اسم يغآل الون وموجود في كيبوتس غينوسار على الضفة الغربية لبحيرة طبريا. وهناك تم مشاهدة السفينة التاريخية التي تم إكتشافها في بحيرة طبريا قبل أكثر من ألفي سنة.في ختام الإستكمال كانت هناك جلسة نهائية في مطعم المرجان في بلدة عرابة" .