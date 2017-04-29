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انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية على مواقع لحزب الله

كانت الطائرات الاسرائيلية قد استهدفت الخميس الماضي أيضاً مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ، دون أن يتم معرفة الهدف الرئيسي لهذه الضربة



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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-04-29 21:52:11 A نشر: 2017-04-29 21:52:11 A