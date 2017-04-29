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أخبار عربية وعالمية انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية على مواقع لحزب الله

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انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية
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انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية على مواقع لحزب الله

كانت الطائرات الاسرائيلية قد استهدفت الخميس الماضي أيضاً مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ، دون أن يتم معرفة الهدف الرئيسي لهذه الضربة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 21:52:11 A A

اكدت مصادر عربية:" ان الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء السبت ، غارات جوية على مواقع لقوات النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني في سريه تابعه للواء 90 بالقرب من قرية حضر الدرزية في ريف القنيطرة. ولم تورد الاخبار عن نتائج الغارات التي اصبحت شبه يومية على مواقع قوات الاسد .

 

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