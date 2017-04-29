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رياضة وشباب رياضة عالمية بايرن ميونخ يسحق فولفسبورج ويتوج بلقب الدوري الألماني

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بايرن ميونخ يسحق فولفسبورج ويتوج بلقب الدوري الألماني
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بايرن ميونخ يسحق فولفسبورج ويتوج بلقب الدوري الألماني

يعتبر هذا اللقب السابع والعشرين في تاريخ بايرن ميونخ في الدوري الألماني والخامس على التوالي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 21:45:36 A A

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني بشكلٍ رسمي بتحقيقه الفوز على فولفسبورج بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من البطولة.ورفع البايرن رصيده إلى النقطة الثالثة والسبعين في الصدارة وبفارق 10 نقاط عن ملاحقه لايبزيج ريد بول قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.



وسجل سداسية بايرن ميونخ في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 36 و45 وديفيد ألابا وارين روبن وتوماس مولر وجواتشوا كيميتش في الدقائق 19 و66 و80 و85 على التوالي.ويعتبر هذا اللقب السابع والعشرين في تاريخ بايرن ميونخ في الدوري الألماني والخامس على التوالي.

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