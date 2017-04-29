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رياضة وشباب رياضة عالمية أتلتيكو ينفرد بالمركز الثالث مؤقتا بفوز ساحق على لاس بالماس

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أتلتيكو ينفرد بالمركز الثالث مؤقتا بفوز ساحق على لاس
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أتلتيكو ينفرد بالمركز الثالث مؤقتا بفوز ساحق على لاس بالماس

 بهذا الفوز حقق أتلتيكو مدريد فوزه 21 في الليجا، رافعا رصيده إلى 71 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث مؤقتا.فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 39 في المركز 14

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 21:37:03 A A

 حقق أتلتيكو مدريد فوزا ساحقا على مضيفه لاس بالماس، (5ـ0)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإسباني.و حسم الروخي بلانكوس المباراة مبكرا بتسجيل 3 أهداف في أول 20 دقيقة، تناوب عليها كل من كيفن جاميرو بثنائية في الدقيقة 2 و 18، فيما سجل ساول نيجويز في الدقيقة 17.

 


و أجبر لاس بالماس على إكمال اللقاء بـ 10 لاعبين عقب طرد كيفين برينس بواتينج في الدقيقة 65، نقص استغله رجال دييجو سيميوني لإضافة هدفين، عن طريق توماس بارتي في الدقيقة 72، و فرناندو توريس في الدقيقة 91.و بهذا الفوز حقق أتلتيكو مدريد فوزه 21 في الليجا، رافعا رصيده إلى 71 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث مؤقتا.فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 39 في المركز 14.

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