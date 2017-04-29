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أخبار محاكم وجنائيات الرملة: اصابة سيدة عربية بعد اطلاق نار على منزل

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مدن الساحل الرملة: اصابة سيدة عربية بعد اطلاق نار على منزل
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الرملة: اصابة سيدة عربية بعد اطلاق نار على منزل

تواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 21:24:21 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء السبت بالرملة تم اطلاق نار اتجاه منزل عائلة عربية مع اصابة سيدة بجراح طفيفة ، جراء تناثر الشظايا احيلت على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى. هذا وتواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة ".

 

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