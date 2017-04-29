الرملة: اصابة سيدة عربية بعد اطلاق نار على منزل

تواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة

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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء السبت بالرملة تم اطلاق نار اتجاه منزل عائلة عربية مع اصابة سيدة بجراح طفيفة ، جراء تناثر الشظايا احيلت على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى. هذا وتواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة ".