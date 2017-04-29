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أخبار محليات اغلاق تام على الضفة والمعابر بدءً من الليلة بمناسبة عيد الاستقلال

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الضفة الغربية اغلاق تام على الضفة والمعابر بدء من الليلة بمناسبة عي
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اغلاق تام على الضفة والمعابر بدءً من الليلة بمناسبة عيد الاستقلال

خلال فترة الاغلاق سوف يتم السماح بالعبور للحالات الانسانية والطبية والاستثنائية لا غير وكل ذلك خاضعا لمصادقة من قبل منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 21:09:44 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" انسجاما مع ايعازات المستويات السياسية الرسميه العليا والجيش عشية حلول يوم الذكرى وعيد يوم الاستقلال الـ69 لدولة اسرائيل تقرر فرض اغلاق عام على مناطق يهودا والسامرة وكذلك اغلاق المعابر مع قطاع غزة وذلك ابتداءا من منتصف الليلة 29.04 الجاري الموافق ما بين اليوم السبت والاحد وحتى منتصف ليلة يوم الثلاثاء 02.05 الموافق ما بين يوم الثلاثاء والاربعاء المقبل، اغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة وكذلك اغلاق المعابر مع قطاع غزة وكل ذلك خاضعا لتقييم صورة الاوضاع .اضف , خلال فترة الاغلاق سوف يتم السماح بالعبور للحالات الانسانية والطبية والاستثنائية لا غير وكل ذلك خاضعا لمصادقة من قبل منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية ".

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