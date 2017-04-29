ليبرمان: لا يوجد أي سبب لأن يكون الطيبي ورائد صلاح مواطنين باسرائيل ويجب التخلص منهم

وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب " إسرائيل بيتنا " أفيغدور ليبرمان:



خطة الانفصال هدفها التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين بحيث تكون إسرائيل دولة يهودية، ومن أجل ذلك يجب الانفصال وعدم ضمّ الفلسطينيين. لا يوجد أي سبب لأن يكون أحمد الطيبي ورائد صلاح مواطنين في دولة إسرائيل. ليس بمعنى " إزاحة " السكان ، وإنما إزاحة " الحدود

أجرى موقع " واللا " الإخباري مقابلة مطولة مع وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب " إسرائيل بيتنا " أفيغدور ليبرمان مقابلة مطولة تطرق فيها إلى عدة قضايا من بينها إضراب الأسرى الفلسطينيين ، حماس وقطاع غزة، الملفات الدولية والقضية الفلسطينية.



ومن بين ما ورد في أقواله بشأن حرب على غزة : " نحن لا نبحث عن مغامرات ولكن إذا قُدّر علينا فلن تكون نصف حرب أو ربع حرب. وإنما ستكون عملية بكامل القوة نصل بها حتى النهاية ولن نُبقي حجراً على حجر من بنية الإرهاب. يجب تصفية كل القيادة العسكرية لحركة حماس " على حد أقواله.

وبالنسبة للأفق السياسي أجاب ليبرمان : " خطة الانفصال هدفها التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين بحيث تكون إسرائيل دولة يهودية، ومن أجل ذلك يجب الانفصال وعدم ضمّ الفلسطينيين. لا يوجد أي سبب لأن يكون أحمد الطيبي ورائد صلاح مواطنين في دولة إسرائيل. ليس بمعنى " إزاحة " السكان ، وإنما إزاحة " الحدود. سكان أم الفحم يبقون في منازلهم ولكن بما أنهم أعلنوا أنهم فلسطينيون، فليعيشوا تحت حكم الفلسطينيين. وليدفع لهم أبو مازن مخصصات بطالة وولادة ".



أما بالنسبة لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام فقال ليبرمان : " مروان البرغوثي سيبقى في السجون الإسرائيلية إلى أن يتعفن فيها إذ حُكم عليه بالعديد من المؤبدات ".وفيما عبّر ليبرمان عن رأيه بوجوب الحفاظ على علاقات جيدة بين إسرائيل وروسيا بموازاة العلاقات الاسرائيلية الأمريكية ، كما هاجم رئيس كوريا الشمالية ناعتاً إياه بالمجنون في محور الشر الذي يشمل كوريا الشمالية عبر إيران وسوريا وحزب الله. أقوال ليبرمان.