كرم مشعور خلال حفل تكريمه في الناصرة: بدايتي كانت صعبة وعلى كل شاب أن يتابع حلمه ليصل

بعد تكريم النجم كرم مشعور في أجواء رائعة، تم إجراء مباراة إستعراضية بين نادي الروم الأرثوذكسي وفريق أبناء هرتسيليا

ضمن مهرجان أول أيار الـ 35، قام النادي الأرثوذكسي بتكريم نجم كرة السلة النصراوي كرم مشعور، لاعب فريق هرتسيليا في الدرجة العليا، وذلك بحضور جمهور غفير وشخصيات رياضية وإجتماعية في مركز الأحداث الأرثوذكسي في مدينة الناصرة .



أثناء تكريم النجم كرم مشعور

إستقبل النجم بفقرات فنية مميزة بلعب كرة السلة قدمتها فرق الأطفال لكرة السلة، وبعد تكريم النجم كرم مشعور في أجواء رائعة، تم إجراء مباراة إستعراضية بين نادي الروم الأرثوذكسي وفريق أبناء هرتسيليا، ولكن لسوء الحظ لم يشارك إبن الناصرة مشعور لأنه إصيب في مباراة فريقه الأخيرة، وقدم الفريقان مباراة إستعراضية جميلة وسط تصفيق وتشجيع الجمهور للفريقين، وقد إنتهى اللقاء بفوز فريق هرتسيليا بالنتيجة 73 مقابل 65 للنادي الأرثوذكسي.

وفي حديث خاص لموقع العرب مع النجم كرم مشعور قال: "انا سعيد جدًا بالبرنامج الخاص الذي أقيم اليوم، وأريد أن أشكر كل من نادي الروم الناصرة، وفريق هرتسليا لقدومه، انا سعيد لانه مثل هذا البرنامج من شأنه أن يفتح الأفاق أمام الجيل الشاب أن يتابع حلمه ويستمروا في هذا الطريق".



وأضاف مشعور حول بدايته: "بدأت طريقي في سن 13 سنة، وكانت بدايتي صعبة، سافرت لإحترف كرة السلة في أمريكا، ويوجد فرق كبير بين اللعب هنا واللعب في أمريكا، وأن يكون اللاعب لوحده هناك بعيد عن أهله وبلده فالأمر صعب جدًا". ووجه رسالة للجيل الشاب: "من يحب هذه اللعبة علية أن يستمر ليصل، حتى يتحقق حلمه".