اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية كرم مشعور خلال حفل تكريمه في الناصرة: بدايتي كانت صعبة وعلى كل شاب أن يتابع حلمه ليصل

رياضة وشباب

[X]
الناصرة والقضاء كرم مشعور خلال حفل تكريمه: بدايتي كانت صعبة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كرم مشعور خلال حفل تكريمه في الناصرة: بدايتي كانت صعبة وعلى كل شاب أن يتابع حلمه ليصل

بعد تكريم النجم كرم مشعور في أجواء رائعة، تم إجراء مباراة إستعراضية بين نادي الروم الأرثوذكسي وفريق أبناء هرتسيليا

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: تامر أيوب - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-29 20:32:10 A A

ضمن مهرجان أول أيار الـ 35، قام النادي الأرثوذكسي بتكريم نجم كرة السلة النصراوي كرم مشعور، لاعب فريق هرتسيليا في الدرجة العليا، وذلك بحضور جمهور غفير وشخصيات رياضية وإجتماعية في مركز الأحداث الأرثوذكسي في مدينة الناصرة .


أثناء تكريم النجم كرم مشعور

إستقبل النجم بفقرات فنية مميزة بلعب كرة السلة قدمتها فرق الأطفال لكرة السلة، وبعد تكريم النجم كرم مشعور في أجواء رائعة، تم إجراء مباراة إستعراضية بين نادي الروم الأرثوذكسي وفريق أبناء هرتسيليا، ولكن لسوء الحظ لم يشارك إبن الناصرة مشعور لأنه إصيب في مباراة فريقه الأخيرة، وقدم الفريقان مباراة إستعراضية جميلة وسط تصفيق وتشجيع الجمهور للفريقين، وقد إنتهى اللقاء بفوز فريق هرتسيليا بالنتيجة 73 مقابل 65 للنادي الأرثوذكسي.

وفي حديث خاص لموقع العرب مع النجم كرم مشعور قال: "انا سعيد جدًا بالبرنامج الخاص الذي أقيم اليوم، وأريد أن أشكر كل من نادي الروم الناصرة، وفريق هرتسليا لقدومه، انا سعيد لانه مثل هذا البرنامج من شأنه أن يفتح الأفاق أمام الجيل الشاب أن يتابع حلمه ويستمروا في هذا الطريق".

وأضاف مشعور حول بدايته: "بدأت طريقي في سن 13 سنة، وكانت بدايتي صعبة، سافرت لإحترف كرة السلة في أمريكا، ويوجد فرق كبير بين اللعب هنا واللعب في أمريكا، وأن يكون اللاعب لوحده هناك بعيد عن أهله وبلده فالأمر صعب جدًا". ووجه رسالة للجيل الشاب: "من يحب هذه اللعبة علية أن يستمر ليصل، حتى يتحقق حلمه".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 النّاصرة: إنطلاق المسيرة التقليديّة للأوّل من أيّار | [179 قراءة]
2 علاقة عاطفية تجمع نادين الراسي بطبيب متزوج | [175 قراءة]
3 ⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة | [168 قراءة]
4 كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتطلق صاروخا باليستيا | [129 قراءة]
5 أتلانتا يعطل قطار يوفنتوس ويجبره على التعادل | [117 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 تشيلسي في نهائي الكأس بعد الاطاحة بتوتنهام | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب