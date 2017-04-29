خسارة أبناء سخنين أمام بيتح تكفا والمدرب أبو كسيس يعلن ترك الفريق

جاء اعلان أبو كسيس بعد الخسارة الخارجية أمام فريق مكابي بيتح تكفا بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة العليا

أعلن المدرب يوسي أبو كسيس عن تركه تدريب فريق اتحاد أبناء سخنين مع ختام مباريات الموسم الكروي الحالي، وذلك بعد أن دارت شائعات منذ فترة طويلة عن عدم استمراره مع الفريق السخنيني في الموسم الكروي المقبل، علما أنه قريب جدا من الانتقال لتدريب فريق بني يهودا تل أبيب.

وجاء اعلان أبو كسيس بعد الخسارة الخارجية أمام فريق مكابي بيتح تكفا بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة العليا. وسجل ليروي تساعيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والثمانين.وأعلنت الادارة السخنينية أنها تقدّر وتثمّن عاليا دور أبو كسيس في انجاح مسيرة الفريق، وأن الفراق تم بود واحترام متبادل، وتمنت له النجاح في فريقه الجديد. كما بدأت بالبحث عن بديل له.