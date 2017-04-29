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⁠⁠⁠الرملة: اصابة شاب عربي (28 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن

تم ترجيح اوليا وعلى ما يبدو شبهات الخلفية الجنائية والتحقيقات جارية

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-29 19:48:55 A نشر: 2017-04-29 19:48:55 A