مدن الساحل الرملة: اصابة شاب عربي (28 عاما) بجراح متوسطة
الرملة: اصابة شاب عربي (28 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن
تم ترجيح اوليا وعلى ما يبدو شبهات الخلفية الجنائية والتحقيقات جارية
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" تواصل الشرطة التحقيق في تفاصيل وملابسات اصابة شاب عربي (28 عاما) من الرملة بجروح متوسطة ناتجه عن تعرضه لطعن وذلك مع وصولة مساء السبت للعلاج بمستشفى اساف هروفيه وبحيث تم ترجيح اوليا وعلى ما يبدو شبهات الخلفية الجنائية والتحقيقات جارية ".
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