اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يهزم فالنسيا بصعوبة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

رياضة وشباب

[X]
ريال مدريد يهزم فالنسيا بصعوبة ويتصدر الدوري
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ريال مدريد يهزم فالنسيا بصعوبة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

سجل ريال مدريد الهدف الأول في هذا اللقاء عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول 

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 19:12:21 A A

 حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في هذا اللقاء عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول ، وذلك بعد هجمات عديدة شنها على مرمى فريق الخفافيش.وحصل النادي الملكي في الدقيقة السادسة والخمسين على ركلة جزاء ، لكن حارس المرمى دييجو ألفيس تصدى للضربة التي نفذها كريستيانو رونالدو ، وهي المرة الثالثة التي يتمكن بها من إيقاف البرتغالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من هذه المباراة إثارة كبيرة للغاية ، حيث سجل داني باريخو هدف التعادل في الدقيقة الثانية والثمانين ، لكن مارسيلو سجل الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة السادسة والثمانين.ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة الواحدة والثمانين في المركز الأول مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإسباني ، في حين تجمد رصد فالنسيا عند النقطة الأربعين في المركز الثاني عشر. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 النّاصرة: إنطلاق المسيرة التقليديّة للأوّل من أيّار | [154 قراءة]
2 ⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة | [149 قراءة]
3 علاقة عاطفية تجمع نادين الراسي بطبيب متزوج | [139 قراءة]
4 مشاركة واسعة في حفل ارتقاء مكابي ابناء الرينة | [128 قراءة]
5 كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتطلق صاروخا باليستيا | [123 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 اصابة شاب (27 عامًا) بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب