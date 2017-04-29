ريال مدريد يهزم فالنسيا بصعوبة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

سجل ريال مدريد الهدف الأول في هذا اللقاء عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في هذا اللقاء عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول ، وذلك بعد هجمات عديدة شنها على مرمى فريق الخفافيش.وحصل النادي الملكي في الدقيقة السادسة والخمسين على ركلة جزاء ، لكن حارس المرمى دييجو ألفيس تصدى للضربة التي نفذها كريستيانو رونالدو ، وهي المرة الثالثة التي يتمكن بها من إيقاف البرتغالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من هذه المباراة إثارة كبيرة للغاية ، حيث سجل داني باريخو هدف التعادل في الدقيقة الثانية والثمانين ، لكن مارسيلو سجل الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة السادسة والثمانين.ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة الواحدة والثمانين في المركز الأول مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإسباني ، في حين تجمد رصد فالنسيا عند النقطة الأربعين في المركز الثاني عشر.