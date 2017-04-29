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ثقافة جنسية الزوج والزوجة عزيزتي الزوجة: كيف تتخلّصين من إهمال زوجك لك؟

ثقافة جنسية

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عزيزتي الزوجة: كيف تتخلّصين من إهمال زوجك لك؟
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عزيزتي الزوجة: كيف تتخلّصين من إهمال زوجك لك؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-30 08:09:20 A A

تعاني العديد من النساء من إهمال أزواجهن لهن، وذلك يعود لعدّة أسباب ومسببات وسنقدّم لك في موقعنا هذا التقرير،فمن أهم أسباب إهمال الزوج لزوجته هو :


صورة توضيحيّة

1.عدم إهتمام الزوجة بنفسها وإنشغالها بالبيت والأطفال وترك زوجها دون إهتمام، فالزوج أيضاً يحتاج لإحساسه بإهتمامك به وأن يشعر أنه هو أول إهتماماتك، حتى يشعر بحبك له وأهميته بالنسبة لكي، فيجب عليك أن تقومي أولاً بالإهتمام بنفسك بشكل عام وأن تبقي دائماً نظيفة وجميلة وتهتمي بشعرك وملابسك وتبقي جميلة ونظيفة ولا تستقبلي زوجك بالملابس التي كنتي تطبخين فيها وتنظفين فيها المنزل؛ لأنّ رائحتها سوف تكون ليست جميلة، بل وبعد إنتهائك من تنظيف المنزل وإعداد الطعام قومي بتبديل ملابسك والبسي ثياب جميلة وأنيقة وسرحي شعرك وعطري نفسك بعطر حلو الرائحة لكي ينجذب لكي زوجك دائماً.
2. قومي بالإقتراح عليه بأن تقوموا بالذهاب للعشاء بالخارج.
3. أحضري له هدية وكيك لعيد ميلاده وإحتفلوا به سواء بالمنزل أو خارجه فهذه المناسبات الجميلة تكسر الروتين اليومي الممل
4. إهمسي بأذنه بكلمات حب جميلة لكي تثيري إهتمامه ومشاعره تجاهك.
5. قومي بتغير ديكور المنزل مثلاً وغرفة النوم بالتحديد كل فترة حتي لا يشعر بالملل من المنزل.
6. إهتمي بأطفالك وبيتك وخصصي وقتا لزوجك بعد عودته من العمل ووفري له جو الراحة والسعادة بالمنزل حتي يبقي دائما مرتبط بك ومتلهف لجديدك وتغيراتك الجميلة ولمساتك الابداعية التي تثير إهتمامه ويبقي حبه لك مستمر.

 

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