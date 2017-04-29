اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار البعنة: إصابة طفل جراء تعرضه للدهس

أخبار

[X]
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

البعنة: إصابة طفل جراء تعرضه للدهس

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

نشر: 2017-04-29 18:03:40 A A
أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطّبي أنّه: "تعرّض طفل البالغ من العمر 9 سنوات للدهس في بلدة البعنة خلال ركوبه الدراجة الهوائية ما أسفر عن إصابته بجراح وصفت بالمتوسطة، وبعد تقديم العلاج الأوّلي للطفل المصاب تمّ نقله لغرفة علاج مكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج وحالته مستقرة" وفقًا للبيان.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز الاخاء الناصرة على هبوعيل بيتح تكفا | [186 قراءة]
2 هبوعيل الطيرة يضمن بقاءه في الدرجة الاولى | [182 قراءة]
3 هبوعيل كفركنا يبقى في الاولى | [141 قراءة]
4 النّاصرة: إنطلاق المسيرة التقليديّة للأوّل من أيّار | [134 قراءة]
5 ⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 التجمع في مجد الكروم ينظم يوم التوجيه الدراسي الخامس | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب