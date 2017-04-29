البعنة: إصابة طفل جراء تعرضه للدهس

أفاد الناطق بلسان طاقم حيان الطّبي أنّه: "تعرّض طفل البالغ من العمر 9 سنوات للدهس في بلدة البعنة خلال ركوبه الدراجة الهوائية ما أسفر عن إصابته بجراح وصفت بالمتوسطة، وبعد تقديم العلاج الأوّلي للطفل المصاب تمّ نقله لغرفة علاج مكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج وحالته مستقرة" وفقًا للبيان.