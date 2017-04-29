استمعوا لجديد الفريق النصراوي غزل

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أطلق اعضاء فريق "غزل" بعنوان "عَ الطريق" صوروا لها فيدكليب مع المخرج سري بشارات. الفريق مكون من ياسمين ابو نصار وهي المغنية المركزية بالفرقة ، عصام الياس عازف الكيبورد يشارك بالغناء أيضا بأسلوب الراب والريجي، فراس نداف جيتارا ، ديب عموري جيتارا باص ووليم بلان ايقاع.

وهي من انتاح "مزاج - Mazaj Records" (عنان قسيم) و يستعد الفريق لاصدار الالبوم الاول يتضمن اغاني تناقش مواضيع شبابية مختلفة ، منها اجتماعية ، فلسفية وشخصية لكن بوجهة نظر أجيال متمردة ، صريحة وواقعية. ياسمين ابو نصار وفراس نداف في لقاء مع شادي بلان.