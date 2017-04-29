والد ليونيل ميسي في برشلونة للإسراع في عملية تمديد العقد

يبدو برشلونة واثقاً من قدرته على تمديد عقد ميسي في ظل الحب الشديد الذي يكنه النجم الأرجنتيني للصرح الكتالوني

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية النقاب عن تواجد خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة من أجل التفاوض مع إدارة النادي الكتالوني حول تمديد العقد.

ميسي ووالده لم يتوصلا لأي اتفاق مع برشلونة في الوقت الحالي حول مسألة تمديد العقد، لكن هذا لا ينفي رغبة كل الأطراف في الاتفاق على جميع البنود في أسرع وقت ممكن.ووضحت الصحيفة بأن خورخي تواجد في أحد المطاعم التي يملكها إداري مؤثر في برشلونة أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يكون الحديث دار بينهما حول مسألة تمديد العقد.ويبدو برشلونة واثقاً من قدرته على تمديد عقد ميسي في ظل الحب الشديد الذي يكنه النجم الأرجنتيني للصرح الكتالوني.