دير الأسد: مدرسة عبد العزيز امون تحيي فعالية الشرطة والمجتمع

زار المدرسة قائد محطة شرطة السير أمير حياط حيث شدد على أنّ الشرطة بكل قواها في خدمة المجتمع

ضمن الفعاليات الامنهجية المتبعة في المدرسة نظمت مدرسة عبد العزيز أمون في دير الاسد فعالية "الشرطة والمجتمع״ ضمن رؤية المدرسة بالاندماج في المجتمع واستهلاك الخدمة المقدمة من الشرطة.



خلال الفعاليات



وقد شارك بفعالية "الشرطة والمجتمع" كل من: وحدة شرطة السير، وحدة شرطة الحدود، وحدة معالجة المتفجرات، محطة الحذر على الطرق، محطة وحدة ابن حيان حيث شرح كل شرطي متواجد في المحطة عمله وادواته.

وقد زار المدرسة قائد محطة شرطة السير أمير حياط حيث شدد على أنّ: "الشرطة بكل قواها في خدمة المجتمع وأن العمل الدؤوب للشرطه يساعد على تثبت الأمن والأمان في المنطقة".



وفي كلمة أحمد ذباح رئيس المجلس شدد على أهمية التواصل الصحي بين الجمهور والشرطة. وقد تواجد في المدرسة وسام عمر المسؤول عن الأمن والأمان في المدرسة ووسيم عمر المسؤول عن مدينة بلا عنف، وتعرّف الطلاب على عمل الشرطة وأقسامها. مديرة المدرسة المربية جيهان ذباح شكرت كل المشتركين بهذا اليوم المميز لما بذلوه من جهود من اجل ايصال رسالتهم الى طلاب المدرسة.