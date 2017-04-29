اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس دير الأسد: مدرسة عبد العزيز امون تحيي فعالية الشرطة والمجتمع

جامعات / مدارس

[X]
الشاغور دير الأسد: عبد العزيز امون تحيي فعالية المجتمع
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

دير الأسد: مدرسة عبد العزيز امون تحيي فعالية الشرطة والمجتمع

زار المدرسة قائد محطة شرطة السير أمير حياط حيث شدد على أنّ الشرطة بكل قواها في خدمة المجتمع 

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-29 18:30:40 A A

ضمن الفعاليات الامنهجية المتبعة في المدرسة نظمت مدرسة عبد العزيز أمون في دير الاسد فعالية "الشرطة والمجتمع״ ضمن رؤية المدرسة بالاندماج في المجتمع واستهلاك الخدمة المقدمة من الشرطة.


خلال الفعاليات

وقد شارك بفعالية "الشرطة والمجتمع" كل من: وحدة شرطة السير، وحدة شرطة الحدود، وحدة معالجة المتفجرات، محطة الحذر على الطرق، محطة وحدة ابن حيان حيث شرح كل شرطي متواجد في المحطة عمله وادواته.

وقد زار المدرسة قائد محطة شرطة السير أمير حياط حيث شدد على أنّ: "الشرطة بكل قواها في خدمة المجتمع وأن العمل الدؤوب للشرطه يساعد على تثبت الأمن والأمان في المنطقة".

وفي كلمة أحمد ذباح رئيس المجلس شدد على أهمية التواصل الصحي بين الجمهور والشرطة. وقد تواجد في المدرسة وسام عمر المسؤول عن الأمن والأمان في المدرسة ووسيم عمر المسؤول عن مدينة بلا عنف، وتعرّف الطلاب على عمل الشرطة وأقسامها. مديرة المدرسة المربية جيهان ذباح شكرت كل المشتركين بهذا اليوم المميز لما بذلوه من جهود من اجل ايصال رسالتهم الى طلاب المدرسة. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 النّاصرة: إنطلاق المسيرة التقليديّة للأوّل من أيّار | [154 قراءة]
2 ⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة | [148 قراءة]
3 علاقة عاطفية تجمع نادين الراسي بطبيب متزوج | [139 قراءة]
4 مشاركة واسعة في حفل ارتقاء مكابي ابناء الرينة | [128 قراءة]
5 كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتطلق صاروخا باليستيا | [123 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 اصابة شاب (27 عامًا) بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب