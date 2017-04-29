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أخبار محليات ديرحنا: اصابة شاب (23 عاما) بجراح متوسطة اثر انقلاب تراكتورون

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سخنين والمنطقة ديرحنا: اصابة شاب (23 عاما) بجراح متوسطة اثر انقلاب
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ديرحنا: اصابة شاب (23 عاما) بجراح متوسطة اثر انقلاب تراكتورون

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 16:38:38 A A

عمم المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء بيانا جاء فيه:" اصيب بعد ظهر اليوم السبت ، شاب (23 عاما) بجراح متوسطة ، اثر انقلاب تراكترون في بلدة ديرحنا ، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج ".

 

 

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