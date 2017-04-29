ديرحنا: اصابة شاب (23 عاما) بجراح متوسطة اثر انقلاب تراكتورون

عمم المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء بيانا جاء فيه:" اصيب بعد ظهر اليوم السبت ، شاب (23 عاما) بجراح متوسطة ، اثر انقلاب تراكترون في بلدة ديرحنا ، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج ".