سخنين والمنطقة ديرحنا: اصابة شاب (23 عاما) بجراح متوسطة اثر انقلاب
ديرحنا: اصابة شاب (23 عاما) بجراح متوسطة اثر انقلاب تراكتورون
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عمم المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء بيانا جاء فيه:" اصيب بعد ظهر اليوم السبت ، شاب (23 عاما) بجراح متوسطة ، اثر انقلاب تراكترون في بلدة ديرحنا ، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج ".
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