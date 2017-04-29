إنتر ميلان ينضم لسباق التعاقد مع أردا توران

ونقلاً عن نفس المصدر فإن برشلونة يضع أردا توران على لائحة الانتقالات ، حيث أن النادي الكتلوني مستعد للتخلي عن النجم التركي في حدود 30 مليون يورو

شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

ينضم إنتر ميلان إلى سباق التعاقد مع نجم برشلونة أردا توران، حيث أن النادي الإيطالي مهتم بالتعاقد مع الدولي التركي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



اردا توران

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع أردا توران خلال الصيف المقبل ، من أجل مواصلة تدعيم الفريق الذي يهدف للعودة إلى المنافسة على الدوري الإيطالي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن برشلونة يضع أردا توران على لائحة الانتقالات، حيث أن النادي الكتلوني مستعد للتخلي عن النجم التركي في حدود 30 مليون يورو، هو الذي لم يعد يدخل ضمن خطط الفريق الأساسية .

ويرتبط أردا توران مع برشلونة بعقد يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي شارك في 18 مباراة بـ الدوري الإسباني سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.