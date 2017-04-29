المئات من اهالي واطفال كفرقرع في احتفالية دينية بمناسبة الاسراء والمعراج

تخلل اللقاء فقرات إبداعية ركزّت على مواهب الأطفال الصغار

تحدّث رئيس دعوة الإصلاح والتجديد - كفرقرع الشيخ الدكتور مهدي زحالقه وأوصى الآباء والأمهات بالاهتمام والجلوس مع اولادهم والتركيز على توعيتهم بأحداث سيرة الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وَسَلَّم

بحضور المئات من أهالي كفرقرع وابنائهم، قامت دعوة الإصلاح والتجديد - كفرقرع بفعالية مميزة وشيّقة، عصر يوم أمس الجمعة، في متنزه البئر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والتي لاقت نجاحا كبيرا وأصداء إيجابية لدى الجميع، وقد تخلل اللقاء فقرات إبداعية ركزّت على مواهب الأطفال الصغار.



خلال الاحتفالية في كفرقرع



تولى عرافة الحفل الاستاذ الشيخ منصور عثامنة، الذي بدوره رحّب بالحضور وعرض بعضا من مفاجآت وفقرات الاحتفالية بما في ذلك مواهب الصغار والعم خميس والهدايا التي ستوزع على جميع الأطفال الحضور. بعد ذلك بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطفل مجاهد محمد عبد الإله زيد الذي يتعلم ويحفظ في دورة القاعدة النورانية



بعدها كانت كلمة رئيس دعوة الإصلاح والتجديد - كفرقرع، الشيخ الدكتور مهدي زحالقه، الذي استهل كلمته بالدعاء للحضور ولأهل بلدنا وللمسلمين جميعا، مستغلا ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة حيث الدعاء مستجاب. فقام بالترحيب بجميع الحضور من مشايخ وأئمة وآباء وأمهات وأطفال كما ورحب برئيس المجلس المحلي، حسن عثامنة، وشكره على جهوده في دعم هذه الفعالية بشكل خاص وفعاليات أخرى كثيرة من قبل. ثم أوصى الآباء والأمهات بالاهتمام والجلوس مع اولادهم والتركيز على توعيتهم بأحداث سيرة الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وَسَلَّم، من خلال السيرة النبوية قراءة عملية تطبيقية ليتعلموا القيم المحمّدية وليتعلموا دروس وعبر السيرة ويتعلموا حب رسول الله وحب مسرى رسول المسجد الأقصى المبارك.



ووعد الشيخ الدكتور مهدي زحالقة الحضور بأن "دعوة الإصلاح والتجديد ستهتم وتحيي جميع المناسبات الدينية حتى تترسخ في دهون أولادنا الذين هم أمل المستقبل. وأخيرا أوصى الشيخ د. مهدي الحضور بأن تكون ألسنتهم رطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنها وسيلة تربوية ونجاة لنا من أهوال الفتن وضمانا لنا للفوز في الدنيا والآخرة".



وتخلل الاحتفالية أيضًا فقرات متنوعة منها أناشيد إسلامية قامت بنات تحفيظ القرآن بتقديمها، ومن ثم أذان للطفل عبد السلام زهدي فنادقة الذي حصل على تكريم من دعوة الإصلاح والتجديد بمشاركة رئيس المجلس المحلي.

وقبل فقرة عمو خميس، نشد الشيخ إبراهيم زرعيني أنشودة في حب النبي صلّى الله عليه وَسَلَّم تلاها عرض خاص للأطفال لعمو خميس. في نهاية الحفل تمّ توزيع هدايا على جميع الأطفال الذين حضروا، واختتم عريف الحفل الاحتفالية بالشكر للأخ بشير أبو عطا على تواجده مع طاقم وسيارة الإسعاف الأولي، وكذلك للأخ وجدي أبو فنه على مساهمته في موضوع الأمان.